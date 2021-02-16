Около 40 тысяч человек обратились за помощью в томский ОНФ через телефон в 2020 году

Мобильное приложение и телефон «горячей линии» ОНФ принимают заявки ежедневно и без выходных. Фото: взято на сайте Onf.ru

В томском отделении Общероссийского народного фронта подвели итоги работы в 2020 году. Около 40 тысяч пожилых жителей региона оставляли заявки на доставку продуктов и лекарств с помощью мобильного приложения «ОНФ. Помощь», либо звонили по телефону горячей линии, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Сергея Шаляпина, специалисты в режиме онлайн получают заявки, а после обработки перезванивают томичам, чтобы оказать необходимую помощь.

– Совместно с волонтерским центром «Бумеранг добра» и региональным волонтерским штабом «Мы вместе» подбираем волонтеров, ищем для них транспорт, формируем списки жителей, нуждающихся в нашей помощи, доставляем продукты и лекарства, помогаем по хозяйству. Например, зимой волонтеры очищают дворы одиноких пенсионеров от снега, приносят дрова. Также мы привлекаем спонсоров для оказания помощи нуждающимся, в том числе в рамках акции ОНФ «Тележка добра» и других, – добавил Сергей Шаляпин.

Он отметил, что и мобильное приложение «ОНФ. Помощь», и «горячая линия» (телефон: 8-800-200-34-11) работают ежедневно без выходных и праздников.