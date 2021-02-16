Томичи завоевали несколько медалей на первенстве Сибири по каратэ

Спортсмены из Томска завоевали награды всех проб на соревнованиях по каратэ.

Воспитанники томской ДЮСШ единоборств в составе команды области завоевали несколько наград на первенстве Сибирского федерального округа по каратэ. Всего в соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из разных регионов Сибири, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Уточняется, что воспитанница ДЮСШ единоборств и представительница школы «Орион» Ангелина Гужевникова стала победительницей турнира в дисциплине «кумитэ» среди девушек 18-20 лет. Тренируется спортсменка под руководством Вячеслава Малофеева и Виктора Бельца.

Также серебряную медаль в категории «ката» среди девушек 14-15 лет завоевала Александра Сухих. Бронзовыми призерами в дисциплине «кумитэ» стали Артур Герасимов и Антон Малолетко. К соревнованиям спортсменов подготовил тренер-преподаватель ДЮСШ единоборств Алексей Поливаный.