Лицеист из Томска вошел в число сильнейших математиков Евразии

Одиннадцатиклассник прошел все этапы конкурса и показал отличные результаты.

Томский школьник стал одним из лидеров VII Международного математического конкурса GS Group для старшеклассников из нестоличных городов «Я Решаю!». Он вошел в десятку сильнейших математиков Евразии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что всего в финале интеллектуальной битвы сразились 30 старшеклассников из 18 регионов России.

– Победу в конкурсе одержал одиннадцатиклассник из Томского физико-технического лицея, ученик специализированного учебно-научного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Никита Золин. Томич успешно прошел все три этапа конкурса, показав отличные результаты в решении сложных авторских заданий заключительного тура, – говорится в сообщении пресс-службы.

Всего победителями стали 10 человек. Они награждены электронной техникой, а при поступлении в вуз на предусмотренные конкурсом технические специальности каждому из них в течение года будет выплачиваться ежемесячная стипендия от GS Group.