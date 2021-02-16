Средняя рыночная стоимость жилого «квадрата» в Томской области вырастет во II квартале

Средняя стоимость квадратного метра применяется, если жилье выделяется за счет федерального бюджета. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Во II квартале 2021 года в регионах изменится средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Соответствующий проект приказа Минстроя России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщает Единый ресурс застройщиков, в большинстве субъектов РФ этот показатель вырастет. Так, самый большой рост (на 5,28%) произойдет в Амурской области, где стоимость 1 кв. метра жилья увеличится до 82 266 руб.

В Томской области «квадрат» подорожает на 2,6% – до 47 741 руб. По Сибирскому федеральному округу рыночная стоимость жилья не изменится только в Республике Алтай. Самый низкий норматив по СФО министерство установит для Омской области – 40 402 руб. за 1 кв. метр; в Новосибирской области он будет самым высоким – 51 428 руб.

По России регионами с наиболее высокой стоимостью квадратного метра жилья во II квартале 2021 года станут Москва (122 636 руб.), Приморский край (92 407 руб.) и Республика Якутия (91 425 руб.). Самая низкая нормативная цена устанавливается в республиках Кабардино-Балкария, Ингушетия и Дагестан (порядка 32-32,5 тыс. руб.).

Поясним, что нормы средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья применяются для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются гражданам на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.