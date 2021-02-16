Томские пловцы – вице-чемпионы Кубка России в общекомандном зачете

Соревнования были первыми отборочными стартами для вхождения в состав российской сборной команды России для участия в чемпионате мира, который должен состояться в июле в Томске.

Сборная Томской области завоевала 13 медалей и стала вице-чемпионом страны в общекомандном зачете на Кубке России, который состоялся в томском центре водных видов спорта «Звездный» и собрал более трехсот спортсменов из 21 региона РФ. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

На счету томичей 13 медалей, в том числе три золотых. Больше всего медалей для томской сборной завоевала воспитанница заслуженного тренера РФ Григория Шумкова Александра Скурлатова, в ее спортивной копилке три личные награды (первое место в нырянии в ластах, вторые места в плавании в ластах на дистанциях 50 м и 100 м) и три награды в эстафетах.

Открытием соревнований стало выступление мастера спорта РФ Василия Пушкарева в плавании в ластах на 100 м (1-е место) и 50 м (3-е место). Это большой успех для новичка томской команды. Всего лишь несколько месяцев понадобилось потренироваться в томской школе подводного спорта 17-летнему кемеровчанину для стремительного роста результатов. Кроме личных медалей, подопечный тренера Анастасии Жидковой причастен также к трем медалям в эстафетах. На традиционно высоком уровне выступила заслуженный мастер спорта России Алена Паршина, став обладательницей золотой медали Кубка России на дистанции 100 м подводное плавание с аквалангом.

Призерами Кубка России стали еще 9 томичей и воспитанников ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелева»: Татьяна Причинина, Мария Надеина, Мария Медведева, Дарья Соболева, Диана Слисева, Глеб Иванов, Алексей Берестов, Данила Будько и Александр Александров.

Главный кубок соревнований увезла сборная команда Новосибирской области, на третьем месте - сборная Красноярского края.

Как сообщила президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина, прошедшие старты были первыми отборочными стартами для вхождения в состав российской сборной команды России для участия в чемпионате мира, который должен состояться в июле в Томске.