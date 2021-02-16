К сведению томичей с детьми: программы льготной ипотеки могут быть изменены

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–24 годах.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–24 годах, говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства дал это поручение по итогам совещания по экономическим вопросам, состоявшимся 12 февраля.

- Представить до 31 марта предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей, - в частности, сказано в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Напомним, программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября эту программу премьер-министр России продлил до 1 июля 2021 года