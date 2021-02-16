Дело томского мэра: срок ознакомления Ивана Кляйна с уголовным делом ограничен 18 февраля

Кировский районный суд Томска 15 февраля частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил время на ознакомление с материалами дела.

Кировский районный суд 15 февраля по ходатайству следствия ограничил отстраненному от должности мэра Томска Ивану Кляйну срок ознакомления с уголовным делом датой 18 февраля, сообщается в официальном телеграм-канале его адвокатов. Защита полагает, что это может вновь отсрочить необходимую Кляйну операцию.

Как сообщается в телеграм-канале адвокатов, следствие подало ходатайство в суд об ограничении Кляйну срока ознакомления с делом. Защитники просили приостановить процесс ознакомления «на разумный срок», чтобы медики могли провести Кляйну операцию.

«Кировский районный суд 15 февраля частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил время на ознакомление с материалами дела. Иван Кляйн и его защитники обязаны завершить процесс ознакомления с 17 томами уголовного дела уже 18 февраля. В ходатайстве, поданном в суд, следователь Филипповская К.В. просила ограничить время ознакомления датой 16 февраля», – сказано в сообщении.

Добавляется, что расследованием уголовного дела занимались 10 человек. В материалы дела входят также вещественные доказательства, CD-диски. При этом полностью все материалы были представлены для изучения 13 февраля. На данный момент Кляйн ознакомился с двумя третями материалов.