Пожарные спасли 28 человек из горящего пятиэтажного дома в Томске

В ликвидации пожара были задействованы 33 человека, 10 единиц техники. Фото: пресс-служба МЧС.

Вчера, 15 февраля в 23:11 в Томске по улице Полины Осипенко, 31а, случился пожар в пятиэтажном кирпичном жилом доме. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС.

По словам спасателей, на момент прибытия первого подразделения горел центральный тамбур, на всех этажах было плотное задымление, с тыльной стороны здания шла эвакуация жителей

«Самостоятельно эвакуировались 63 человека. Пожарными в составе звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств были спасены 13 человек (из них два ребенка). По автолестницам с четвертого и пятого этажей были спасены 10 человек (в том числе один ребенок). Со второго и третьего этажей по трехколенным лестницам спасены пять человек», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что две женщины 1991 и 1986 годов рождения с признаками острого и легкого ингаляционного отравления угарным газом были доставлены в токсикологическое отделение Областной клинической больницы.

В результате пожара в тамбуре обгорели двери, сгорела дощатая бытовка, обгорел дощатый козырёк над входом. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Пожар был потушен в 23:39. В ликвидации были задействованы 33 человека, 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.