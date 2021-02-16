Томичам на заметку: либерализация личной ответственности должна быть разумной

Правительство поддержало проект закона Верховного суда об уголовном проступке, но при этом подготовило ряд замечаний и потребовало их устранения.

Правительство поддержало проект закона Верховного суда об уголовном проступке, но при этом подготовило ряд замечаний и потребовало их устранения, сообщают московские СМИ. Об этом свидетельствует отзыв правительства на законопроект, размещенный в базе данных Думы в понедельник.

Так, «Известия», цитируя отзыв правительства, отмечают, что «с учетом характера и степени их общественной опасности представляется нецелесообразным» отнесение к уголовным проступкам таких преступлений, как разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа и его близких (статья 320).

Кроме того, уточняет издание, кабмин считает, что предложенное в законопроекте отнесение к уголовным проступкам таких преступлений, как незаконный экспорт из РФ контролируемых товаров и технологий (ч. 1 ст. 189 УК) и контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1УК), «создаст предпосылки к возникновению угроз безопасности РФ в экономической сфере».

Нецелесообразным считают министры и предлагаемое Верховным судом отнесение к проступкам следующих нарушений: небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия (ст. 224); незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1); незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183).

Не согласно правительство и с либерализацией ответственности по статье 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно - розыскной деятельности».

Кроме того, в отзыве правительства отмечается, что представляется неоправданно коротким установленный законопроектом срок (один год), по истечении которого лицо, освобожденное от уголовной ответственности в связи с применением иных мер уголовно-правового характера, для целей уголовного проступка будет признаваться впервые совершившим преступление.