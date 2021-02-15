Браки в Томске снова начнут регистрировать в исторической усадьбе Грацианова

В Дом приемов областной администрации выстроилась очередь томских молодоженов

Губернатор Сергей Жвачкин вновь отдаст под свадебные процессии томских молодоженов Дом приемов Томской области, расположенный в памятнике деревянного зодчества «Усадьба Грацианова», сообщает портал администрации региона.

Торжественные церемонии в доме-памятнике пройдут в самые популярные свадебные дни – 9 и 17 июля, а также 7 и 21 августа. Заявления на эти дни будет принимать томский Дворец бракосочетаний лично и по предварительной записи со 2 марта.

– Традиционно в летние дни с «красивым» сочетанием цифр мы отмечаем повышенный спрос на проведение торжественных бракосочетаний. Учитывая этот факт, глава региона уже пятый год в качестве дополнительной площадки для свадебных церемоний выделяет Дом приемов Томской области, – сообщил заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.

В областном департаменте ЗАГС свадебный бум ожидают в две «красивые даты» июля и августа: 17.07.2021 и 21.08.2021. Сегодня на эти дни заявления подали около 100 томских молодоженов.