Продолжается рекультивация старого томского полигона в Новомихайловке

Основные работы на старом городском полигоне отходов были проведены летом. Фото: мэрия Томска

Подрядная организация ФГБОУ ВО «ТГАСУ» по контракту с городским департаментом дорожной деятельности и благоустройства приступила ко второму этапу рекультивации (восстановления) полигона бытовых отходов в селе Новомихайловка. Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология», сообщает сайт мэрии Томска.

В декабре 2020 года специалисты завершили ряд работ, предусмотренных технологическим этапом рекультивации.

Была закончена подготовка котлована для устройства фундамента под емкость для сбора фильтрата, завершена прокладка дренажных труб.

Начиная с 2021 года, в течение трех лет на полигоне будут проводиться работы по обустройству противофильтрационного экрана.

Экраном из плотной глины закрывается вся территория полигона во избежание попадания осадков в тело полигона. Для выполнения этой задачи в 2021 году будет построена грунтовозно-технологическая дорога и привлечена специальная техника: гусеничные бульдозеры, автосамосвалы, погрузчики, пневмоколесные катки и поливомоечная машина.

Плотную глину с высоким показателем фильтрации - основной материал для выполнения второго этапа рекультивации – удалось найти в пригороде Томска, это сократит время и затраты на ее перевозку до полигона.

– Договор на разработку глиняного карьера уже заключен. Сейчас подрядчик изучает техническую документацию, проводит консультации с проектировщиками, формирует график работ для согласования с региональным Департаментом природных ресурсов. До начала благоустроительного сезона будет завезена вся необходимая спецтехника и материалы. Глина будет поставляться в течение всего процесса выполнения работ по устройству противофильтрационного экрана, – пояснил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Заммэра также добавил, что общая сумма средств выделенная федеральным, региональным и местным бюджетами на реализацию второго этапа рекультивации полигона в с. Новомихайловка на 2021 год составляет 95 502,4 тыс. рублей.