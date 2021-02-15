Новый департамент в Томской области будет контролировать и рост цен на лекарства

У нового департамента администрации Томской области много важных функций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Сергей Жвачкин подписал постановление о создании департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, сообщает портал администрации региона.

В связи с расширением сферы деятельности и наделением новыми полномочиями на базе комитета по лицензированию создан новый исполнительный орган государственной власти. Решением главы региона в функции нового департамента дополнительно войдет государственный контроль за ценами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Решением главы региона на должность начальника департамента назначен Александр Деев, ранее возглавлявший областной комитет по лицензированию.

– В должности председателя комитета по лицензированию Александр Деев продемонстрировал профессионализм и принципиальность в решении многих вопросов, в том числе в организации борьбы с незаконным оборотом алкоголя на территории Томской области. Рассчитываю, эти качества ему пригодятся, чтобы обеспечить порядок и в сфере продажи лекарств, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Эта проблема волнует людей, наша общая задача – найти ее решение.

Глава региона подчеркнул, что создание нового структурного подразделения потребует минимальных бюджетных расходов.