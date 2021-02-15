В мэрии Томска члены комиссии по землепользованию обсудили вопросы застройки

В мэрии Томск обсудили вопросы застройки областного центра

В минувшую пятницу в администрации Томска под председательством заместителя мэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова состоялось первое в этом году заседание комиссии по землепользованию и застройке. Оно прошло в обновленном составе и впервые за долгое время в очном формате, при соблюдении необходимых санитарных норм, сообщает сайт мэрии областного центра.

Комиссия рассмотрела проекты планировки и межевания территории, расположенной в мкр. Восточный в границах ул. Юрия Ковалева, ул. Энтузиастов, ул. Архитекторов, ул. Константина Лыгина и ул. Андрея Крячкова. На этом участке, примыкающем к бассейну «Звездный», планируется разместить важный для жителей всех близлежащих микрорайонов (Восточный, Зеленые Горки, Бактин и др.) социальный объект – амбулаторно-поликлиническое учреждение на 500 посещений в смену. Здесь же предполагается построить гостиницу для участников соревнований, которые будут проводиться в Центре водных видов спорта «Звездный».

– Наша задача – подготовить участок под проектирование, чтобы не было никаких задержек в получении средств на строительство поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение», эта задача выполнена, – отметил Алексей Макаров.

Рассмотрев представленные документы по планировке и межеванию территории, члены комиссии одобрили решение о направлении их на подпись главе города для последующего вынесения на общественное обсуждение.

Комиссия также рассмотрела просьбы о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки в отношении двух участков территории города от заявителей – ООО «Аграрная группа – Капитал» и СНТ «Коммунальщик».

В первом случае речь идет об изменении градостроительного и функционального зонирования участка земли общей площадью чуть более 14 гектаров, расположенного на территории бывшей Карандашной фабрики (ул. Войкова, 75). В настоящее время этот участок относится к зоне промышленной застройки, заявитель обратился с просьбой разделить его на зоны делового, общественно-коммерческого назначения (9 га), инженерной и транспортной инфраструктуры (5 га). В «деловой» зоне собственник участка собирается построить офисные здания холдинга «Сибирская Аграрная Группа» и другие объекты общественно-коммерческого назначения. Существующий на территории объект культурного наследия (корпус бывшей карандашной фабрики, построенный в начале XX века, архитектор Андрей Крячков) заявители намерены сохранить и отреставрировать, создать в нем музей. В «транспортную» зону войдет участок, примыкающий к месту прокладки планируемых дороги, створа и съездов третьего коммунального моста через Томь. Комиссия поддержала инициативу заявителя, проект будет направлен для общественного обсуждения.

Большинством голосов члены комиссии одобрили также инициативу СНТ «Коммунальщик» в отношении территории, расположенной вблизи этого садоводческого товарищества на левом берегу Томи. После утверждения изменений там можно будет выделить еще несколько участков для огородничества и садоводства.

Комиссия по землепользованию и застройке является постоянно действующим совещательным органом при главе города. В ее состав входят представители администрации Томска, Думы города Томска, эксперты в области архитектуры и строительства.