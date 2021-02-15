По двум программам в села Томской области приехали в 2020 году на работу 140 медиков

Врачи переезжают в села на борьбу за здоровье пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы Томской области в 2020 году отправились 107 врачей и 34 фельдшера, сообщает портал администрации региона.

В Колпашевский район трудоустроили тринадцать медиков, в Шегарский – двенадцать, по одиннадцать в Асиновский и Кожевниковский районы, девять – в Верхнекетский.

– По программе «Земский доктор» среди специалистов больше всего привлечено участковых терапевтов и педиатров, врачей-стоматологов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов, – сообщил первый заместитель начальника облздрава Вадим Бойков.

Кроме того, с 2020 года земским специалистам увеличены выплаты в зависимости от места их трудоустройства.

Так, в селах и рабочих поселках городского типа, приравненных к Крайнему Северу, врачи получили от государства 2 млн рублей, фельдшеры – 1 млн рублей. Трудоустроившимся в отдаленные населенные пункты, определенные распоряжением администрации Томской области, выплата составила 1,5 млн рублей врачам и 750 тыс. рублей фельдшерам. В других населенных пунктах выплаты остались в прежнем размере – 1 млн рублей врачам, 500 тыс. рублей – фельдшерам.

Всего в 2020 году на единовременные выплаты участникам программ из бюджета направлено 185 млн рублей.

С 2021 года в программе «Земский фельдшер» могут принять участие акушеры и медицинские сестры ФАПов.

В Томской области программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются с 2012 года. За это время в медучреждения сел и малых городов трудоустроено 876 врачей и 126 фельдшеров. На реализацию проектов, начиная с 2012 года, из федерального и областных бюджетов направлено 1,1 млрд рублей.