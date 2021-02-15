Суд обязал областные власти определить границы и режим охраны Михайловской рощи в Томске

Томичей наверняка удивит то, что любимая многими Михайловская роща официально не имеет границ. Фото: сайт Думы города Томска.

По иску Томской межрайонной природоохранной прокуратуры суд обязал профильный региональный департамент определить границы, а также режим охраны и использования территории Михайловской рощи.

В 2020 году ведомство провело проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Как выяснилось, в 1980-х по решению Томского облисполкома территория Михайловской рощи была взята под государственную охрану в качестве уникального природного комплекса. Роща является излюбленным местом отдыха горожан, на ее территории обитают редкие виды птиц, произрастают растения, занесенные в Красную книгу региона.

В 2018 году Томский областной суд подтвердил правовой статус Михайловской рощи, однако до настоящего времени точные границы и режим охраны этой территории не были установлены.

– Межрайонный природоохранный прокурор направил в суд административное исковое заявление о возложении на департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области обязанности подготовить материалы, содержащие сведения о местонахождении, площади, режиме охраны и границах особо охраняемой природной территории «Михайловская роща», – говорится в пресс-релизе. Добавим, сведения об ограничениях использования этой территории должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Октябрьский районный суд Томска удовлетворил исковые требования прокуратуры (решение в законную силу не вступило).