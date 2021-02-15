Коронавирус в Томске: количество выздоровевших растет

Летальных исходов не зарегистрировано.

Сегодня, 15 февраля, в Томской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 478 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 144 жителя Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 22 120 человек.

Также сообщается, что на сегодняшний день в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,1 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,86.

За последние сутки в стране выявлено 14 207 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 394 пациентов скончались, 13 935 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 086 090 человек, 80 520 скончались, 3 607 036 выздоровели.