В Томский онкодиспансер поступило новое оборудование

В 2021 году планируется дооснащение Томского онкологического диспансера оборудованием на сумму 169,5 млн рублей.

По национальному проекту «Здравоохранение» для Томского областного онкологического диспансера закуплена гипертермическая система стоимостью 24 млн рублей, сообщает Департамент здравоохранения в своем telegram-канале.

Уточняется, что лечение с применением этого метода пациенты онкодиспансера получают с февраля. Гипертермия повышает противоопухолевый эффект химио- и лучевой терапии и улучшает результат лечения злокачественных образований.

- При проведении сеанса локальной гипертермии нагревается лишь та часть тела, где находится опухоль. Пациент все время находится в сознании и под наблюдением медицинского персонала, - пояснил преимущества методики и.о. главврача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Также сообщается, что в 2021 году в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» планируется дооснащение Томского онкологического диспансера оборудованием на сумму 169,5 млн рублей.