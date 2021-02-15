Томичи завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве Сибири по тхэквондо

Томскую область представили семь спортсменов из клубов «Квон», «Энергетик» и Мирненской средней школы. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На прошедших выходных в Новосибирске прошли чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо ГТФ. Томские спортсмены завоевали сразу семь медалей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

12- 14 февраля в Новосибирске на чемпионате и первенстве СФО по тхэквондо за медали боролись спортсмены из Алтайского и Красноярского краев, Омской, Томской и Новосибирской областей.

Томскую область представили семь спортсменов из клубов «Квон», «Энергетик» и Мирненской средней школы.

По итогам соревнований томич Виктор Элерт завоевал золотую медаль в разделе «спарринги» среди юниоров. «Серебро» в копилку томской команды принесли Станислав Дюньдиков (возрастная категория «юниоры») и Николай Балашов (возрастная категория «мужчины»). Ростислав Шадрин «взял» сразу две серебряные награды – в разделах «стоп-балл» и «массоги» в категории «мужчины».

Две «бронзы» — на счету Андрея Сверчкова, ставшего третьим среди мужчин в разделах стоп-балл» и «массоги».

Тренируют призеров Ростислав Шадрин, Евгений Ким и Максим Рябов.