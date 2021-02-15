В пос. Спутник Томска началась промывка сетей водоснабжения

Подвоз питьевой воды жителям Спутника будет организован дважды в день: с 11:00 до 13:00 и с 19:00 до 20:30.

Сегодня, 15 февраля, бригады «Томскводоканала» начали поэтапную прочистку сетей горячего и холодного водоснабжения в пос. Спутник. На месте также работают сотрудники департамента городского хозяйства и администрации Октябрьского района. Подача воды в поселке приостановлена, включение в каждом доме пройдет по индивидуальному графику, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Утром была закрыта задвижка дома № 18. В 10 часов была ограничена подача водоснабжения на водопроводной линии диаметром 200 мм. В 11 часов специалисты начали промывку внутрипоселковой линии между домами № 18 и 44. Диаметр этой линии 225 мм, протяженность 350 метров, – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 15 по 17 февраля будет произведена гидропневматическая промывка сетей с дезинфекцией. Затем специалисты приступят к поэтапной прочистке сетей водоснабжения каждого дома.

Вниманию жителей пос. Спутник: с 15 по 20 февраля использовать воду можно только для технических нужд. Подвоз питьевой воды будет производиться «Томскводоканалом» два раза в день: с 11:00 до 13:00 и с 19:00 до 20:30. Оставить заявку можно по телефону центральной диспетчерской службы по номеру: 8 (3822) 90-50-90.