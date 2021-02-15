Специалисты подтвердили стабильный кредитный рейтинг Томской области

Томская область с 2003 года сотрудничала с рейтинговым агентством S&P Global Ratings.

Специалисты рейтингового агентства S&P Global Ratings подтвердили кредитный рейтинг Томской области по международной шкале на уровне «ВВ-» с прогнозом – «Стабильный», об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Аналитики ожидают, что дефицит областного бюджета будет поддерживаться на уровне в среднем менее 10% совокупных доходов. Также, по их мнению, регион обеспечит достаточное финансирование для обслуживания и погашения долгов. Для этого будут своевременно организованы подтвержденные банковские кредитные линии и выпуск облигаций.

– Томская область с 2003 года осуществляла взаимовыгодное партнерство с рейтинговым агентством S&P Global Ratings. За это время регион получил международный опыт управления финансами и государственным долгом, – приводятся в сообщении слова начальника департамента финансов региона Александра Феденева.

Также он добавил, что на сегодняшний день сотрудничество с агентством завершено в связи с окончанием срока действия контракта.