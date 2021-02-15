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Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в Асино Томской области

Ее муж признался в совершении преступления
Ксения ГОРЮНОВА
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Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Тело 38-летней жительницы г. Асино с признаками телесных повреждений было обнаружено 12 февраля в утреннее время возле жилого дома. По подозрению в совершении преступления задержан муж потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

– Мужчина дал признательные показания. По ходатайству следователя, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, – говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас расследование продолжается, специалисты собирают доказательства.

Криминал