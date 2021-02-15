Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в Асино Томской области

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тело 38-летней жительницы г. Асино с признаками телесных повреждений было обнаружено 12 февраля в утреннее время возле жилого дома. По подозрению в совершении преступления задержан муж потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

– Мужчина дал признательные показания. По ходатайству следователя, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, – говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас расследование продолжается, специалисты собирают доказательства.