Эксперты: в 2020 году в Томской области средняя стоимость загородного дома выросла на 4%

Сейчас по всей России проживает в коттедже, на даче или в таунхаусе не более 30% семей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2020 году в России на 49% увеличился спрос на покупку загородной недвижимости. Средняя стоимость объекта по стране увеличилась на 3%, сообщила пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».

Аналитики компании собрали данные по регионам, включающим крупнейшие города страны. Так, в Томской области стоимость загородного жилья выросла на 4%. Лидером по росту цены купли-продажи стала Новосибирская область, где за год средняя стоимость предложения в базе «Авито» выросла на 15%.

Высокие темпы роста – от 8 до 14% – зафиксированы также в Ленинградской, Иркутской, Тюменской, Московской и Калининградской областях, в Татарстане и Башкортостане.

Средняя стоимость загородного дома на продажу, по статистике компании, составляет 1,6 млн руб. В Томской области по итогам 2020 года она составила примерно 1,35 млн руб. Самые высокие цены отмечены в Калининградской области (3,5 млн руб. за объект), Крыму (3,5 млн) и Московской области (3,3 млн).

– Интерес к сегменту подогревался в течение всего года, – пишет РБК со ссылкой на «Авито Недвижимость». – Ключевыми факторами выступили локдаун, эпидобстановка и последовавший за этими событиями тренд на деурбанизацию. На повышенный интерес покупателей также повлияли дачная амнистия, пролонгированная до 1 марта 2026 года, старт программы «Сельская ипотека» и поддержка молодых семей, которым разрешили использовать маткапитал для строительства домов на садовых участках.

Добавим, согласно совместному опросу ВЦИОМ и «Дом.РФ» (его итоги были опубликованы в январе 2021 года) 68% россиян хотели бы жить в загородном доме. Фактически по стране проживает в коттедже, на даче или в таунхаусе не более 30% семей.