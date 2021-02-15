Почем нынче продукты: томские активисты ОНФ провели мониторинг цен в магазинах

По данным проверки, проведенной общественниками, цены на ряд продуктов из ежедневного рациона томичей за прошедший год выросли выше уровня инфляции. Фото: В. Погудин, ОНФ.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Томской области провели мониторинг стоимости продовольственных товаров первой необходимости в магазинах шаговой доступности и супермаркетах областного центра (эксперты сравнивали ценники на продукты, которые были в апреле 2020 года, с февралем текущего года). Информация передана в Томское управление федеральной антимонопольной службы. Специалисты УФАС проверят обоснованность текущей стоимости продуктов.

По данным проверки, выше уровня инфляции подорожали за прошедшие 10 месяцев масло растительное, масло сливочное, сахар, яйцо куриное, рис, картофель. К примеру, цена на масло растительное выросла с 63 до 104 рублей, на яйцо куриное – 56 по 67 рублей, сахар – с 34 до 48 рублей, масло сливочное – с 99 до 116 рублей, рис – с 66 до 75 рублей, картофель – с 17 до 29 рублей.

Эксперты ОНФ передали информацию в УФАС. В ведомстве отмечают, что управление осуществляет мониторинг цен торговых сетей и несетевых магазинов.

- В регионах мы отслеживаем рост цен на социально значимые продукты питания. Активисты ОНФ оказывают неоценимую помощь антимонопольной службе, проверяя цены в магазинах, которые не охватываются нашим мониторингом. По всем случаям отклонения от рыночного уровня цен принимаются необходимые меры антимонопольного реагирования, – подчеркнул начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Он добавил, что в федеральной антимонопольной службе работает «горячая линия» по ценам на продовольствие, информация с которой в обязательном порядке проверяется. Любой гражданин может пожаловаться на рост цен на продукты, заполнив специальную форму на сайте ведомства: https://fas.gov.ru/pages/goryachaya-liniya-fas-rossii-po-voprosam-povyisheniya-czen/

«Горячая линия» позволяет собрать статистику о тех продуктах, которые являются наиболее проблемными, и в тех регионах, где наблюдается наибольшее повышение цен, уточняют эксперты.