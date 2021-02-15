Житель Томской области «заплатил» за поездку в такси 56 тыс. рублей

Водитель перевел с банковского счета потерпевшего пассажира на счет своего знакомого денежные средства в размере 56 тыс. рублей

Стрежевской городской суд Томской области признал 29-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

- Установлено, что в конце октября 2020 года подсудимый, работая водителем службы такси, после поездки обнаружил оставленный пассажиром мобильный телефон, под чехлом которого находилась записка с паролем для его разблокировки. Использовав установленное на телефоне банковское приложение, водитель перевел с банковского счета потерпевшего на счет своего знакомого денежные средства в размере 56 тыс. рублей, - уточнили в ведомстве.

В итоге, дополнили в прокуратуре, суд приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.