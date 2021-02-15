Память жива: томичи отмечают 32-ю годовщину с момента вывода советских войск из Афганистана

В память об афганском локальном конфликте в областном центре обустроен Сквер воинов-интернационалистов на ул. 79-й Гв. Дивизии, 31. Фото Валерия Доронина.

Сегодня - День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Накануне в Томске прошли мероприятия, приуроченные к этой дате, сообщила пресс-служба мэрии.

Воины-интернационалисты, участники событий тех лет, вдовы и матери погибших военнослужащих, представители администрации Томска и Томской области, члены Томской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана возложили цветы к Стеле памяти павших в локальных войнах.

В томских школах прошли Уроки мужества. Так, муниципальная школа «Перспектива» организовала и провела телемост с ветеранами боевых действий в Афганистане. Его участниками стали активисты школьного музея, ученики 6-10 классов, а также юнармейцы и ученики школ и техникумов из других городов России, в том числе из Москвы.

Перед школьниками выступили томские ветераны боевых действий в Афганистане Андрей Шарков, Виталий Феськов и Евгений Федоров, которые рассказали свои военные истории и ответили на вопросы школьников.

- Сегодня мы чтим память наших земляков, которые погибли в Афганистане и отдаем дань уважения и признательности ветеранам афганской войны. Они воевали на чужой земле, но с честью выполнили свой долг перед Родиной в полном соответствии с девизом «Если не мы, то кто?» Пятьдесят четыре жителя Томска погибли на той войне. Томичи помнят о них и будут помнить всегда, - обратился к горожанам и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Афганская война началась в 1979 году. За десять лет конфликта через Афганистан прошло более полумиллиона советских солдат. По официальным данным, тогда погибли и пропали без вести около 15 тысяч человек.

В память об афганском локальном конфликте в областном центре обустроен Сквер воинов-интернационалистов на ул. 79-й Гв. Дивизии, 31. В 2021 году продолжится его благоустройство, в том числе будет расширена пешеходная зона, проведено озеленение, установлены элементы игровой и спортивной площадок. Во время рейтингового голосования преображение сквера поддержали 15 800 горожан.