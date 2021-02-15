Качество жизни-2020: Томская область снизила свою позицию в рейтинге российских регионов

У Москвы традиционно оказался самый высокий рейтинг качества жизни - 82,16 балла, у Санкт-Петербурга- 80,63 балла, у Подмосковья - 76,07.

Сегодня РИА Новости обнародовало свежий рейтинг регионов по качеству жизни в прошедшем году. Специалисты отмечают, что при составлении рейтинга учитывалось 70 показателей, которые были объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка, других открытых источников. В результате был рассчитан рейтинговый балл.

Первые позиции занимают две столицы и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум - 1, возможный максимум - 100). У Москвы самый высокий рейтинг - 82,16 балла, у Санкт-Петербурга- 80,63 балла, у Подмосковья - 76,07. Эти регионы находятся на вершине рейтинга уже много лет и, скорее всего, в ближайшие годы ситуация не изменится. Здесь самая развитая инфраструктура и социальная сфера. В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. Низкий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы - в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Курганской области, Республике Алтай, Бурятии, Еврейской автономной области, Карачаево-Черкессии, Забайкальском крае, Республике Тыва.

Томская область в 2019 году занимала в рейтинге 45 место, в 2020-м - 51, рейтинговый балл нашего региона составляет 43,526.