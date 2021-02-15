Томский Роспотребнадзор - о распространении гриппа и ОРВИ в регионе

По результатам лабораторного мониторинга, случаев гриппа в Томской области за прошедшую неделю Роспотребнадзором не выявлено.

По информации управления Роспотребнадзора по Томской области, на прошедшей неделе в регионе уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению был ниже эпидемического порога. По результатам лабораторного мониторинга случаев гриппа не выявлено. Специалисты отмечают, что в структуре положительных находок регистрируются по-прежнему вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

Отметим, что на утро 15 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 411 человек. За сутки было выявлено 68 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 147 жителей региона. Общее число выписанных по выздоровлению пациентов составляет теперь 27 068, число умерших – 290.

По данным мониторинга регионального Роспотребнадзора за работой образовательных учреждений, в Томской области в связи с заболеваемостью сейчас закрыты 3 группы в 2 дошкольных учреждениях Кожевниковского и Молчановского районов. Остальные школы и детсады работают без карантинных ограничений.