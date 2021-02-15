Погода в Томске 15 февраля 2021 года: потепление, снег, порывистый ветер

Сейчас за окном снег и легкий мороз, днем будет гораздо теплее. Обращайте внимание на возможные гололедные явления, будучи за рулем или в качестве пешехода.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура -1, -3°С. На дорогах гололедица.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем -4, +1, местами -5, -10°С. На дорогах местами гололедица.