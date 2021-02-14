147 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Коэффициент распространения инфекции в регионе равен 0,84; свободный коечный фонд – 29,8%. Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 147 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 27 068, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 68 новых случаев заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,8% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,84.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 марта включительно.

За весь период в Томской области установлены 29 411 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 27 068, умерших 290.