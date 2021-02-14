Коронавирус в Томске: +68 новых случаев заражения

Летальных случаев COVID-19 в Томской области за сутки не выявлено. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 14 февраля, в Томской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 411 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 14 185 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 430 пациентов скончались, 15 194 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 071 883 человека, 80 126 скончались, 3 593 101 выздоровели.