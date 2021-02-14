Водитель Kia Rio погиб в ДТП с автобусом на трассе в Томской области

Легковой автомобиль двигался из Томска в сторону г. Асино, автобус – в обратном направлении. Фото: из официальной группы УМВД России по Томской области "ВКонтакте".

Вчера, 13 февраля, около 19 часов 10 минут на 11 км автодороги Камаевка – Асино – Первомайское, вблизи населенного пункта Новоархангельское, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, сообщается в официальной группе «ВКонтакте» УМВД России по Томской области.

Уточняется, что водитель 1977 года рождения на автомобиле Kia Rio выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом, перевозившим рабочих.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Киа Рио погиб на месте ДТП, – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.