Томичам на заметку: Роструд напомнил о переносе выходных в связи с Днем защитника Отечества

Следующая суббота, 20 февраля, будет рабочей для многих жителей Томской области.

В феврале россиян ждет одна удлиненная рабочая неделя и одна короткая, сообщается на сайте Роструда. Это связано с переносами рабочих дней в преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля.

В 2021 году этот государственный праздник выпадает на вторник, то есть на будний день. Соответственно, постановлением правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году» выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. Таким образом, 20 февраля является официальным рабочим днем.

Получается, что для граждан, работающих на пятидневке, официальных выходных будет три – 21, 22 и 23 февраля. Согласно трудовому законодательству РФ рабочий день перед Днем защитника Отечества должен закончиться раньше на один час, уточнили в Роструде. Выйти на работу нужно будет 24 февраля, на следующий день после праздника.

Ранее ведомство сообщало, что в 2021 году трудящихся ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Помимо уже прошедших новогодних каникул и будущего февральского праздника, выходными станут следующие дни: 6-8 марта, 1-3 мая и 8-10 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября, 31 декабря.