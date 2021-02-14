Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с отравлением детей в школе-интернате Томской области

Расследование уголовного дела по факту отравления детей будет продолжено. Фото: Александр ГЛУЗ

Следственные органы СК РФ по Томской области по результатам проведенной проверки по факту госпитализации воспитанников Крыловской школы-интерната в Бакчарском районе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщается на сайте ведомства.

Напомним, 30 детей были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести в томскую инфекционную больницу. С 25 по 28 января 2021 года в школе-интернате была проведена проверка.

– Врачи диагностировали у детей псевдотуберкулез. Им оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжается. Угрозы для жизни детей нет, – уточняется в сообщении СК.

Дополняется, что сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.