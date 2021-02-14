Потепление и небольшой снег: прогноз погоды в Томске на 14 февраля

В День всех влюбленных погода решила порадовать томичей потеплением. Фото: Ксения Высотина

По сообщению гидрометцентра, сегодня, 14 февраля, в Томской области и региональном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег пройдет в Томске ночью, днем – умеренный. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В регионе температура ночью составит -19…-24°С, местами -25…-30°С. Днем будет -12…-17°С, по северу до -22°С, по юго-западу -6…-11°С. В Томске синоптики прогнозируют в темное время суток -22…-24°С, в светлое -12…-14°С.