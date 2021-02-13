153 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Число выздоровевших от коронавируса за сутки в регионе в два раза больше числа новых заболевших Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 153 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 26 921, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 27,2 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 марта включительно. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 203,8.