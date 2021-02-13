Коронавирус унес жизни еще 5 жителей Томской области

Список умерших больных коронавирусом в Томской области растет Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 13 февраля, стало известно о смерти еще 5 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 290 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 29 343 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 26 921.