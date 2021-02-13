Дело томского мэра: защитники вновь заявили об угрозе для здоровья и жизни Ивана Кляйна

Адвокаты настаивают: жизнь арестованного мэра без проведения операции находится под угрозой.

В понедельник, 15 февраля, в 9:00 в Кировском районном суде Томска состоится заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство об ограничении Ивана Кляйна и его защитников во времени ознакомления с материалами уголовного дела. Адвокатов бывшего мэра уведомили об этом в пятницу, сообщается сегодня в telegram-канале «Дело Кляйна».

– Ранее мы подавали жалобу в Следственный комитет и Прокуратуру, в которой сообщали о состоянии здоровья подзащитного. По результатам обследования в НИИ онкологии Томского НИМЦ Кляйну показана срочная полостная операция, поскольку у него выявлено новообразование на левой почке и надпочечнике. На операции настаивают врачи, что отмечено в имеющихся в материалах дела медицинских документах, – отметили адвокаты.По их мнению, если ходатайство следствия будет удовлетворено и время на ознакомление с делом суд ограничит коротким сроком, то операция снова будет перенесена.

На заседании 15 февраля защитники намерены озвучить прежнюю позицию: «жизнь Кляйна без проведения операции находится под угрозой, а ознакомление с материалами дела на данный момент не может быть ограничено по запрашиваемым срокам».

Напомним, что 4 февраля Ивана Кляйна переместили из следственного изолятора в НИИ онкологии. В жалобе, поданной 9 февраля, его адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период. Мэру Томска предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).