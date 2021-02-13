«Снежный десант»: 100 бойцов помогают убирать снег в селах Томской области

Студенты помогают старшему поколению в районах области убирать сугробы. Фото: администрация Томской области

Более 100 бойцов из отрядов «Снежного десанта» трудятся с конца января в Первомайском, Колпашевском, Асиновском, Зырянском и Чаинском районах Томской области, сообщает портал администрации региона.

Они оказывают помощь в отчистке снега с крыш и на придомовых территориях ветеранам войны и одиноким пенсионерам, а также работают на объектах социальной сферы, памятниках и мемориалах.

Обычно во всероссийской патриотической акции «Снежный десант» участвуют студенты университетов, в этом году впервые акцию поддержал сборный отряд колледжей и техникумов Томской области – «Тепло». Ребята отправились в село Подгорное в январе, а в предстоящий выходной – 14 февраля – возвращаются в Томск. Также свою «снежную вахту» уже завершили бойцы пяти университетских отрядов.

– В селах помимо уборки снега, студенты в свободное время организуют мероприятия и мастер-классы по прикладному творчеству, ведут профориентационную работу со школьниками, – сказал руководитель акции «Снежный десант» Томской области Валерий Шишкин.