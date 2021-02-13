Более 1 миллиона посылок прошло через отделения Почты России в Томской области за год

В Томской области Почта России наращивает обороты Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувший год в томских отделениях почтовой связи жители региона отправили 318 тыс. посылок, а получили в 2,3 раза больше – почти 730 тыс. отправлений, сообщает пресс-служба УФПС Томской области.

Основной массив посылок обработали в отделениях связи областной столицы. Жители Томска получили 318 тыс. посылок, а отправили почти 270 тыс. отправлений. Северчане и стрежевчане отправили 26 тыс. посылок, а получили в 5 раз больше. Причем в отдаленных районах области поток входящей почты увеличился. В целом жители Шегарского, Молчановского, Колпашевского, Каргасокского и Верхнекетского районов получили более 200 тыс. посылок.

Из-за рубежа почта доставила томичам более 10 тыс. отправлений. Как правило, они были из США, Германии и Китая. Из российских городов чаще всего жители Томской области получали посылки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Уфы и Екатеринбурга. Томские посылки наиболее часто были адресованы жителям Москвы, Тюмени, Краснодара и Самары.

Отдельное направление работы Почты России – крупногабаритные грузы. Их вес превышает 31,5 кг., или сумма измерений трех сторон упаковки должна быть более 300 см. В таких крупных посылках в 2020 году для томичей приходили шины, двигатели и мопеды. Так жители Томской области получили почти 800 крупногабаритных грузов.