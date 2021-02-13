В Томской области в 2020 году в семьи были устроены 463 ребенка без родителей

Нередко в новых семьях ребятам не хуже, чем в родных Фото: Евгения ГУСЕВА

В регионе сформирована инновационная система профилактики социального сиротства и семейного устройства, благодаря которой для 1512 детей в 2020 году сохранена кровная семья, а 460 детей-сирот устроены в замещающие семьи, информирует портал администрации Томской области.

Как решаются в области вопросы социального сиротства, а также устройства детей в семью сообщил заместитель губернатора Иван Деев.

– С каждой семьей, по которой поступает сигнал о возможном нарушении прав и интересов ребенка, специалисты работают по индивидуальному плану. К помощи привлекаются специалисты системы профилактики – педагоги, медики, психологи, юристцы, – прокомментировал работу «со случаем» вице-губернатор Иван Деев.

В Томской области действуют 24 службы помощи семье и детям. Около 80 процентов всех «случаев» социального сиротства закрываются с позитивным результатом.

Из 4 479 детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей, 4 046 (90,7%) воспитываются в замещающих семьях. В 2020 году в семьи были устроены 463 ребенка.

Перед тем, как взять ребенка в семью, будущие усыновители, опекуны, приемные родители обязательно посещают занятия в Школе приемных родителей. В Томской области действует 19 таких школ, в 2020 году почти 430 человек прошли в них обучение.

– В школах с будущими родителями работают психологи, юристы, педагоги. В прошлом году департамент по вопросам семьи и детей подготовил образовательные программы по финансовой грамотности приемных родителей, по семейному устройству детей-инвалидов и подростков, по особенностям воспитания братьев и сестер в одной замещающей семье, – рассказал Иван Деев.