Морозы продолжаются: погода в Томской области на 13 февраля

В Томской области морозы не отступают, ночью до 30 градусов и ниже Фото: Евгения ГУСЕВА

По Томской области метеорологи ожидают переменную облачность. Ночью без существенных осадков. Местами небольшой снег, утром в отдельных районах изморозь.

Ветер южный 2-7 м/с. Температура ночью -28…-33°С, при прояснениях до -38°С. Температура днем -17…-22°С, местами до -27°С. На дорогах местами гололедица.

По Томску: температура днем -20…-25°С, местами до -30°С. Ночью при прояснениях -31 -33°С. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. На дорогах местами гололедица.