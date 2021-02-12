В Томске начался суд над подозреваемым в насилии над малолетним

В Томске начался процесс на педофилом-насильником Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего жителя г. Томска в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), сообщает сайт ведомства.

По версии следствия обвиняемый, будучи ранее судимым за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, находясь под административным надзором, в июле 2020 года увидел гуляющего во дворе малолетнего ребенка, завел его за дом и совершил в отношении него действия сексуального характера.

Обвиняемый содержится под стражей, в ходе следствия он полностью признал вину в совершении инкриминируемых деяний, за которые предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.