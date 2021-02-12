В Томской области конкурсы выявили подрядчиков на ремонт дорог региона

Реализация дорожного нацпроекта продолжится Томской области в это году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области завершены конкурсы по определению подрядчиков для ремонта региональных объектов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает портал администрации области.

«Томскавтодор» подвел итоги трех аукционов, по результатам которых победителями стали ГУП ТО «Областное ДРСУ» и ООО «Строительная Компания Спец-СП».

«Областное ДРСУ» отремонтирует участки автодорог Томск – Каргала – Колпашево (264 277 км) и Могильный Мыс – Парабель – Каргасок (55 65,3 км) в Колпашевском районе.

«СКС-СП» приведет в нормативное состояние участок 157,3 – 165,9 км автодороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок в Парабельском и Каргасокском районах.

Сейчас подрядные организации ведут подготовку к дорожно-ремонтному сезону, чтобы приступить к работам с началом благоприятных погодных условий.