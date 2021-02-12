44 награды взяли томские легкоатлеты на всероссийских соревнованиях в родном городе

Томские спортсмены-легкоатлеты завоевали 44 награды на всероссийских соревнованиях Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Соревнования по легкой атлетике памяти тренера Геннадия Быкони завершились в томском легкоатлетическом манеже «Гармония».

За победу боролись около 300 спортсменов Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и Омска, сообщает портал администрации региона.

В турнире участвовали мужчины и женщины, юноши и девушки до 18 лет. Спортсмены соревновались в беге на 60, 400, 800, 1500, 3000 метров, а также в прыжках в высоту и эстафете.

По итогам соревнований томские спортсмены завоевали 14 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей.

– Впервые соревнования по легкой атлетике на территории Томской области проходили в статусе всероссийских. За организацию турнира и судейство мы получили высокую оценку от технических делегатов, – сообщил председатель Томской областной федерации легкой атлетики Андрей Михайловский.