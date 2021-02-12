Сегодня при пожаре в Томской области погибла жительница деревни Лучаново

Жилой дом в Лучаново уничтожен огнем, хозяйка погибла в пламени. Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром при пожаре в жилом доме в селе Лучаново Томского района погибла женщина. Об этом проинформировала пресс-служба областного МЧС.

Сообщение о возгорании частного брусового жилого дома в селе Лучаново поступило в службу 12 февраля в 09:14. На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены дом и пристроенная к нему дощатая стайка, произошло частичное обрушение кровли.

Под обрушившимися конструкциями пожарными было обнаружено тело хозяйки дома 1962 года рождения.

В результате пожара сгорела крыша дома, обгорели стены внутри и снаружи; сгорела стайка. Площадь пожара составила 144 квадратных метра.

Пожар ликвидирован в 11:00. В тушении были задействованы 16 человек и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.