«Снежная вахта»: в Томске волонтеры помогают старшему поколению очищать дворы от сугробов

Добровольцы каждый год помогают жителям очищать дворы от снега. Фото: мэрия г. Томска

Задача участников конкурса – помочь тем людям, кто не может самостоятельно справиться с уборкой снега во дворах своих домов – ветеранам, одиноким людям пожилого возраста, инвалидам, сообщает сайт мэрии Томска.

Официальный старт конкурса «Снежная вахта» состоится 1 марта, но многие волонтеры уже приступили к работе по очистке снега. Желающие присоединиться к конкурсу могут обращаться в управление молодежной политики администрации Томска.

Конкурс «Снежная вахта» проводится администрацией Томска в пятнадцатый раз. В нем участвуют студенты и учащиеся томских университетов, учреждений среднего профессионального образования, в том числе бойцы студенческих отрядов, школьники города, коллективы предприятий Томска, а также все желающие томичи. Команды получают баллы за очистку от снега объектов – сумма баллов определит победителей, которые будут награждены в финале конкурса в мае 2021 года. Волонтеры будут работать с соблюдением санитарных норм.

– Ежегодно неравнодушная томская молодежь приходит на помощь тем, кто больше всего в ней нуждается – одиноким старикам, людям с ограниченными возможностями. Движение разрастается с каждым годом. За сезон команды «Снежной вахты» выполняют больше 600 заявок от томичей и социальных учреждений города. Польза здесь обоюдная - и нашим ветеранам подмога, и молодым людям приятно творить добрые дела, – отметил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Также томские волонтеры продолжают помогать людям, находящимся на самоизоляции в рамках штаба «МыВместе», доставляя до двери продукты и лекарства.

Для участия в конкурсе необходимо подтвердить свое участие, предоставив заявку на электронный адрес: snegvahta@mail.ru или по адресу: ул. Белозерская, 24, каб. 202.

Оставить заявку на уборку территории от снега пожилые томичи и инвалиды могут по телефону 901-421.