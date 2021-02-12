Коронавирус в Томске: +78 новых случаев заражения

В России за сутки выявлено 15 089 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 12 февраля, в Томской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 272 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 15 089 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 507 пациентов скончались, 20 720 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 042 837 человек, 79 194 скончались, 3 559 142 выздоровели.