Не справился с управлением: в Томске произошло ДТП с участием трех машин

В результате аварии сильно пострадал автомобиль отечественного производства. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 12 февраля, около 13:34 в Томске. На улице Клюева, 44, столкнулись три транспортных средства: Isuzu, ВАЗ и Toyota. Один человек доставлен в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительной информации, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением. В результате чего, автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя встречными транспортными средствами, – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля был доставлен в медучреждение для осмотра. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.