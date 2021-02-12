Вниманию томичей: в России упростили правила предоставления средств реабилитации для инвалидов

Для получения нужного средства реабилитации следует обращаться в ближайшее отделение Фонда соцстраха. Фото: Олег Укладов

В России граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Постановлением от 6 февраля 2021 года необходимые изменения внесены сразу в несколько актов правительства РФ, сообщается на официальном сайте government.ru.

Новые правила особенно актуальны для людей, которые переехали в другой регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали от дома. Теперь для получения нужного средства реабилитации они смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.

Такой же порядок предусмотрен для инвалидов, которые нуждаются в услугах сурдоперевода. Работа по новым правилам будет обеспечена благодаря обмену информацией через единую систему межведомственного взаимодействия, уточняется в сообщении.

Новое постановление позволит обеспечить реализацию изменений, которые были внесены в закон «О социальной защите инвалидов» в декабре 2020 года.