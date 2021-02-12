Несколько поликлиник и ФАПов построят в Томской области в ближайшие 5 лет

Уже в этом году начнется строительство детской поликлиники в Асино, также будет разработана ПСД для капремонта в других учреждениях. Фото: Ксения Высотина

Новые поликлиники и ФАПы появятся в регионе по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартует в Томской области в этом году и рассчитана на пять лет. На ее реализацию регион планирует направить 4,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам замгубернатора по социальной политике Ивана Деева, будут построены 39 новых объектов – 31 ФАП, четыре врачебные амбулатории и четыре поликлиники. Также в 22 зданиях планируется провести капремонт, а для доставки пациентов в больницы и выездов врачей на дом к заболевшим приобретут 135 автомобилей.

– В этом году начнется капитальный ремонт стационара Светленской райбольницы в селе Октябрьское, а также инфекционного отделения Асиновской районной больницы. Кроме того, в Асине начнется строительство нового здания для детской поликлиники, которая сейчас ютится на первом этаже жилого дома, – сообщил Иван Деев.

Также в течение этого года будет разработана проектно-сметная документация на строительство поликлиники в Южных воротах, капремонт Томской районной больницы, горбольницы №3, врачебных амбулаторий в Зональном, Богашеве и реконструкцию поликлиники №1 Томска. В Колпашевской, Кривошеинской, Шегарской и Стрежевской больницах после завершения конкурса подрядчики приступят к выборочному капремонту.